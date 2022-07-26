Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 06:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de otomobil takla attı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Konak ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.
M.G. yönetimindeki otomobil, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Şehit Oğuz Kerem Erbay Üstgeçidi mevkiinde tramvay yolunu aşıp bariyerlere ve park halindeki araca çarparak devrildi.
Sürücü M.G. ile aynı araçtaki kadın hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve itfaiye arama kurtarma sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazayı sıyrıklarla atlatan 2 kişiye müdahalede bulunuldu. Park halindeki 2 araçta hasar meydana geldi.
Gözaltına alınan M.G.'nin işlemleri sürüyor.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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