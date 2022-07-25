Bir kişinin DNA bilgileri ile onu öldürecek biyolojik silah tasarlanabilir mi?" Konu, Aspen Güvenlik Forumu'nda gündeme geldi.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Üyesi Jason Crow, DNA bilgileri alınarak sadece o kişi üzerinde etkili olacak biyolojik silah geliştirilebileceğini iddia etti.

Crow: Şirketlerin DNA test hizmetlerinden uzak durun

Eski asker olan Crow, tükürük örnekleri ile bireylerin soy bilgilerini, genetik yatkınlıklarını ve sağlık durumlarını rapor eden şirketlere işaret etti.

Bu şirketlerin, topladıkları verileri satabileceğini vurguladı. DNA test hizmetlerinden uzak durulması konusunda uyardı.

Senatör Joni Ernst de "ABD'nin düşmanları, aynı teknolojiyi çiftlik hayvanlarını ve ürünleri hedef almak için kullanabilir." dedi. Bu şekilde gıda tedarik zincirinin bozulabileceğini savundu.