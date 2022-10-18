İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 16 Eylül-15 Kasım tarihleri arasında aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan haklarında 3 ay ile 50 yıl 5 ay 27 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi ile değişik suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı.