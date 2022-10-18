Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te çeşitli suçlardan aranan 31 kişi yakalandı
Bitlis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve değişik suçlardan aranan 31 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 16 Eylül-15 Kasım tarihleri arasında aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan haklarında 3 ay ile 50 yıl 5 ay 27 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi ile değişik suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı.
Etiketler: Bitlis
Son Haberler
- 17:05
- 17:01
- 16:54
- 16:40
- 16:42
Sıradaki Haber
Iğdır'da "5. Bal Tanıtım Günleri" başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz