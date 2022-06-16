Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Hizan ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Güngören köyünün Erdoğan mezrasında Gezici ailesi mensupları arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Silahların da kullanıldığı kavgada Abdulhalit Gezici olay yerinde hayatını kaybetti, 1 çocuk ve 1 kadın da yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri de köyde güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: Bitlis Jandarma Genel Komutanlığı
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