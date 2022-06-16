Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'de, öğrencilere çevre bilincini aşılamak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, kentte çevre hassasiyetini arttırmak için etkinlik organize etti.
Bu kapsamda bir araya gelen yaklaşık 50 öğrenci, öğretmenlerin gözetiminde Munzur Vadisi Milli Parkı'na götürüldü.
Doğayla iç içe vakit geçiren öğrenciler, daha sonra jandarma personeliyle milli parka atılan plastik, naylon, kağıt ve pet şişe gibi atıkları topladı.
Etkinlik sonunda öğrencilere "çevreci çocuk" katılım belgesi verildi.
Etiketler: Tunceli Jandarma Genel Komutanlığı
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