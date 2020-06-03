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Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bitlis kırsalında 3 gün önce 3 teröristin ölü ele geçirildiğini, bugün 2 örgüt mensubunun daha etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Bölgedeki operasyonun sürdüğünü kaydeden Soylu, "Jandarma Harekat Merkezimizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.
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