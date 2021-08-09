Bitlis'in Rahva bölgesinde kurulacak, 20 bin nüfuslu bir ilçenin elektrik ihtiyacının karşılanabileceği rüzgar enerjisi santralinde (RES) montajı tamamlanan ilk türbinle elektrik üretimine başlandı.

Coğrafi yapısı dolayısıyla rüzgar enerjisinden elektrik üretilebilecek verimli şehirler arasında yer alan Bitlis'te bu potansiyelin ekonomiye kazandırılması amacıyla 4 rüzgar türbininden oluşan RES için çalışma başlatıldı.

Bölgedeki rüzgar ölçüm direklerinden iki yıl boyunca alınan verilerin olumlu bulunması üzerine kurulumuna başlanılan santralde her biri yaklaşık 500 ton ağırlığında 4 türbin yer alacak.

Rüzgar hızının istenilen seviyede olduğu Rahva düzlüğünde Difer Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan yatırımla kurulan ilk türbinden saatte 4,8 megavat elektrik üretimi sağlanarak enerji nakil hattına aktarıldı.

Rüzgar estiğinde 24 saat çalışabilme kapasitesine sahip santralde yüksekliği 105, kanatlar arası uzunluğu 149 metre olan türbinler sayesinde 20 bin nüfuslu bir ilçenin enerji ihtiyacının karşılanmasına yetecek kadar elektrik üretiminin yapılması hedefleniyor.

"Bir türbinin kurulumu 1,5 ayı buluyor"

Şirketin işletme sorumlusu Buğrahan Hasgül, AA muhabirine, kurdukları "N149" adı verilen rüzgar türbininde iki kanadın uzunluğunun 149 metre olduğunu söyledi.

Rahva bölgesinde bulunan 4,8 megavatsaat gücündeki türbinin rüzgar olduğunda 24 saat çalışabildiğini belirten Hasgül, şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık iki yıl rüzgar ölçüm direklerinden aldığımız verilere göre kurulum yapılacak alanı belirliyoruz. Bu verilere uygun türbini seçiyoruz. Proje kapsamında parçaların nereye ve nasıl konulacağı belli. Özel vinç ve ekipmanlarla montajı gerçekleştirilen her türbinin kurulumu 1,5 ayı buluyor. Yurt dışından getirtilen ve yurt içinde üretimi yapılan parçalardan oluşuyor. 'N149' dediğimiz bu türbinin ağırlığı yaklaşık 500 ton. 3 kanadımızın ağırlığı yaklaşık 52 ton. Bu ağırlık türbin çalışırken zor olmuyor. Rüzgar, sirkülasyonu sağlıyor. Türbinimizde saatte 4,8 megavat elektrik üretilerek gerekli kuruluşa gönderiliyor. Burası 4 türbinden oluşan 20 megavatlık bir santral. İlk türbinimizi kurduk, diğerlerinin gelmesini bekliyoruz."

Rüzgar ölçümleri sonucu alınan veriler neticesinde Rahva'nın bir "rüzgar boğazı" olduğunu tespit ettikleri bilgisini veren Hasgül, bölgede kurulan ilk rüzgar santralinin olumlu tepkiler aldığını sözlerine ekledi.