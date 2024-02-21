Bitlis'in kırsal bölgelerinde imece usülü kar mesaisi

Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden Bitlis'te, kış mevsimi kırsal bölgelerde daha çetin geçiyor. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı köylerde zor şartlarda yaşayanlar, birbirlerine yardımcı olarak güçlüklerin üstesinden gelmeye çalışıyor.

Hizan ilçesine 54 kilometre mesafedeki 2109 rakımlı Yukarıayvacık köyü sakinlerinin de taş evlerin toprakla kaplı damlarında biriken karı temizleme mesaisi devam ediyor.

Damlarda 80 santimetreyi bulan kar kütlesini küreklerle kalıplar halinde kesip atan köylüler, kış boyunca birçok kez bu işlemi yaparak hem damların çökmesini hem de tavandan su akmasını önlüyor.

"Şuan damda 70-80 santimetre kar var"

Yukarıayvacık Köyü Muhtarı Orhan Gögercin, köye çok fazla kar yağdığını, bu nedenle uzun süre karla mücadele ettiklerini söyledi.

Köylülerin birbirlerine yardım ederek damları temizlediğini belirten Gögercin, gençlerin 71 yaşındaki Mehmet Gögercin'in evinin damını temizlediğini dile getirdi.

Gögercin, "Şuan damda 70-80 santimetre kar var. Arkadaşlarla damdaki karı temizledik. Rakımı yüksek olduğu için köyümüze çok fazla kar yağıyor. 4-5 ay kar örtüsü yerde kalıyor. Bu sürede zorluk yaşıyoruz" dedi.

"Birbirimize yardım ederek zorluğun üstesinden geliyoruz"

Nurullah Sönmez, kar yağışından dolayı uzun süre damları temizleyemediklerini vurgulayarak, "Yardımlaşarak bu işi yapıyoruz. Şu anda damda 70 santimetrenin üzerinde kar var. 2-3 saatimiz kar atmakla geçiyor. Birbirimize yardım ederek bu zorluğun üstesinden geliyoruz" diye konuştu.