Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı: Başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, adaylar tercihlerini, 21-28 Şubat'ta yapabilecek. 21 Şubat'ta başlayan tercih işlemleri 28 Şubat saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, "KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu" kurallarına göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.

Sağlık Bakanı Koca duyurmuştu

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla atamaya ilişkin bilgi vermişti.

Bakan Koca, paylaşımında, "Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilecek 27 bin sözleşmeli personelin Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alımına ilişkin kılavuz yayınlandı. Adaylar, tercihlerini 21-28 Şubat arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden yapabilecek." ifadelerini kullanmıştı.