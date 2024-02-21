Duman 9.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 21.02.2024 11:46

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı: Başvuru kılavuzu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilecek 27 bin sözleşmeli personelin Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yerleştirilmelerine ilişkin başvuru kılavuzu yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı: Başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, adaylar tercihlerini, 21-28 Şubat'ta yapabilecek. 21 Şubat'ta başlayan tercih işlemleri 28 Şubat saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, "KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu" kurallarına göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alacak
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alacak

Sağlık Bakanı Koca duyurmuştu

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla atamaya ilişkin bilgi vermişti.

Bakan Koca, paylaşımında, "Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilecek 27 bin sözleşmeli personelin Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alımına ilişkin kılavuz yayınlandı. Adaylar, tercihlerini 21-28 Şubat arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden yapabilecek." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
ÖSYM Sağlık Bakanlığı
Sıradaki Haber
Siirt'te işçileri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:55
Kaan ve ikinci yerli uçak gemisi Yunan basınında
12:43
Süper kritik akış teknolojisiyle çöpe gidecek ürünler dönüştürülüyor
12:23
Türkiye'nin en büyük 10 bankasının karı rekor kırdı
12:17
Somali, Türkiye ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşmasını onayladı
12:56
Erzincan'da şu ana kadar zehirli bir atığa saptanmadı
12:12
Aysel 36 yıl sonra tekrar TRT’de
Kars-Ardahan sınırındaki menderesler her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor
Kars-Ardahan sınırındaki menderesler her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor
FOTO FOKUS
Süper kritik akış teknolojisiyle çöpe gidecek ürünler dönüştürülüyor
Süper kritik akış teknolojisiyle çöpe gidecek ürünler dönüştürülüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ