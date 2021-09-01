Kontrol noktasında incelemelerde bulunan Çağatay, aşısını henüz yaptırmayan vatandaşlardan aşı olmalarını istedi.

Çağatay, gazetecilere, Bitlis'te aşılama oranı hedeflerinin yüzde 75 olduğunu söyledi.

"Aşılama konusunda vatandaşlarımızı hem bilgilendirme hem de ikna ederek, aşılama faaliyetlerimizi yürütüyoruz." diyen Çağatay, şöyle konuştu:

"Dünya ve ülkemiz Covid-19 sıkıntısı çekti. Çok şükür ülkemiz tedavilerle beraber aşılarla da büyük bir yol kat etti. Sağlık Bakanlığımızın yurt dışından temin ettiği aşıları da yaptırıyoruz. Ama ne yazık ki Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok vilayetinde olduğu gibi ilimizde de aşılama istediğimiz oranda değil. Sağlık Bakanımızın her akşam duyurduğu mavi iller arasında bizde olmak istiyoruz. Bu amaçla tam bir seferberlik başlattık. Yol kontrol noktaları dahil, mahalle ve köylerin tamamını gezerek konunun önemini anlatıyoruz. Geçtiğimiz dönemlerdeki kapanma süreçlerini yaşamak istemiyorsak, bu işin gereklerini yerine getirmeliyiz. Arkadaşlarımızın gayreti ile umuyoruz birkaç güne kadar maviye döneceğiz. Yüzde 75'lik aşılama oranına ulaşacağız. Hep birlikte bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz."

Çağatay'a, İl Sağlık Müdürü Koray Okur, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın ve sağlık çalışanları eşlik etti.