Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çağatay, Türk Polis teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, polislere görevlerinde başarı diledi.

Özcan ise kabulünden dolayı Çağatay'a teşekkür ederek, hafta dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.