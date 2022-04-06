Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis Emniyet Müdürü Özcan, Vali Çağatay'ı ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Bitlis Emniyet Müdürü Celal Özcan, Polis Haftası dolayısıyla Vali Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çağatay, Türk Polis teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, polislere görevlerinde başarı diledi.
Özcan ise kabulünden dolayı Çağatay'a teşekkür ederek, hafta dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.
Etiketler: Bitlis Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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