Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 10:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022 ALES sınavları ne zaman? 2022 ALES sınav tarihleri ve sonuçları...
2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı. 2022 ALES sınavları ne zaman yapılacak? 2022 ALES/1 17 Nisan günü yapılacak. 2022 ALES/2 21 Ağustos'ta, ALES/3 ise 20 Kasım'da yapılacak.
ALES ne zaman?
Yılın ilk ALES sınavı 17 Nisan 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.
ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES/1 sınav sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak.
ALES/2 ne zaman?
ALES/2 sınavı 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
ALES/2 başvuru tarihleri 2022 ne zaman?
ALES/2 başvuru işlemleri 24 Haziran 2022 tarihinde başlayacak, 4 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek.
ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yılın ikinci ALES sınavının sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.
ALES/3 ne zaman?
ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
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