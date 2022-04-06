Dün 109,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 106,87 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 101,92 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik kömür ambargosu kararı etkili oldu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dün, Rusya'ya karşı uygulanacak 5. yaptırım paketi kapsamında, Rusya'dan kömür ithalatına yılda 4 milyar euro değerinde yasak getireceklerini duyurdu.

Brent petrolde teknik olarak 107,45 ile 109,32 dolar aralığı direnç, 105,58 ile 103,71 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.