Bitlis Belediyesi zabıta ekipleri, son günlerde fiyatı artan yağ etiketlerine yönelik denetim yaptı.

Bitlis Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde bulunan marketlerde temel gıda ürünlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin `Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyin, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir` ifadelerine karşın marketlerde karşılaşılabilecek usulsüz fiyat artışlarını önlemek üzere harekete geçti. Zabıta ekipleri marketlerdeki reyonları gezerek, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu. Konuya ilgili açıklama yapan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, `Zabıta personelimiz bugün marketlerde incelemelerde bulundu. Hemşehrilerimizin refahı önceliğimizdir` ifadelerini kullandı.