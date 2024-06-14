Bişkek’te asırlık Türk lezzetleri tanıtıldı

Bişkek’te gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe halkın ilgisi büyük oldu.

Etkinliğin açış konuşmasını yapan Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kırgızistan’da Türk Mutfağı’nı herkesin bildiğini, bu etkinlikte Türk mutfak kültüründen farklı örnekleri sunmaya çalıştıklarını, halkın ilgisinin kendilerini çok memnun ettiğini söyledi.

Ata yurtta bu etkinliği düzenlemekteki amaçlarının iki halk arasındaki kardeşliğin ve dostluğun gücünün pekiştirilmesi olduğunu söyleyen Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Solmaz Haberal, "‘Hepimiz Türkiye’yiz diyerek çıktığımız yolda Türk firmalarının etkinliklerimize desteklerinden büyük memnuniyet duyuyoruz. El ve gönül birliğiyle Kırgız kardeşlerimize dokunmanın, onlarla her fırsatta bir arada olmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türk kültürümüzün çeşitli unsurlarını kardeşlerimize tanıtacağımız pek çok etkinliği gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Etkinliğe katılan Kırgızlar Türk yemeklerini çok sevdiklerini, Kırgızistan’da yaygın olarak Türk restoranlarının bulunmasından memnun olduklarını, eskiden sadece Türkiye tatillerinde yiyebildikleri yemekleri artık tüm Kırgızistan’da tatmaya devam ettiklerini, "Asırlık Tariflerle Türk Lezzetleri” etkinliğinde de çok lezzetli ve farklı yemekleri zevkle tattıklarını ifade ettiler.

Etkinlikte Türkiye Türkü gıda sektörü temsilcileri firmalarını tanıtma fırsatı bulup Kırgız katılımcılar etkinlik için özel hazırlanan yemekleri tadarken, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin sanatçı öğrencilerinden ve mezunlarından oluşan ekip de Anadolu’nun çeşitli yörelerinden halk türküleriyle etkinliği renklendirdi.

