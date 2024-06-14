Çok Bulutlu 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.06.2024 17:56

Mardin'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.

Mardin'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede 14 ayrı noktada 17 asayiş ve 5 trafik ekibi, 10 motosikletli yunus timinden oluşan 60 personelin katılımıyla asayiş, huzur, güven ve trafik düzeninin sağlanması amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 1872 kişi sorgulandı, 618 araç kontrol edildi. 19 araç trafikten men edilirken, 231 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla, uygulamaların ve denetimlerin bayram süresince devam edeceği belirtildi.

ETİKETLER
Mardin
Sıradaki Haber
Batman'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G7 Liderler Zirvesi paylaşımı
17:48
Bakan Yumaklı: Uçaktaki 3 personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır
17:46
Alman hükümeti, akademisyenlere yönelik incelemeyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçındı
18:48
Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
17:19
Gazze Şeridi'nde açlıktan ölenlerin sayısı 40'a yükseldi
17:20
Yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı
FOTO FOKUS
Yangın söndürme uçağı Bafa Gölü’ne sert iniş yaptı
Yangın söndürme uçağı Bafa Gölü’ne sert iniş yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ