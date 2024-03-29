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Güncel
AA 29.03.2024 14:26

Bingöl'deki trafik kazasında yaşamını yitiren jandarma personeli için tören düzenlendi

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Alper Nuri Çil için tören yapıldı.

Bingöl'deki trafik kazasında yaşamını yitiren jandarma personeli için tören düzenlendi

Bingöl Havalimanında düzenlenen törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Jandarma ile İl Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.

Törene katılanlar, Alper Nuri Çil'in Türk bayrağına sarılı naaşı önünde saygı duruşunda bulundu, dua etti.

Çil'n cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

Jandarma Uzman Çavuş Alper Nuri Çil yönetimindeki 12 AC 343 plakalı otomobil, Bingöl-Elazığ kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpmış, kazada Çil ile araçtaki 1 kişi hayatını kaybetmişti.

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