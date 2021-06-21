Bir vatandaş, Kiğı-Yayladere kara yolunda bir baykuşun ağaçta asılı hareketsiz durduğunu fark etti.

Yanına yaklaşınca baykuşun uçamadığını gören vatandaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Sağ kanadının kırık olduğu anlaşılan baykuş, buradaki ilk tedavisinin ardından Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.