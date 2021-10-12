Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zülfü Öztürk yönetimindeki otomobil, Kiğı-Karakoçan kara yolunda devrildi.
Kazada, sürücü Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Kemal Sağ ve Aydın Yılmaz 112 Acil Servis ekiplerince Kiğı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Bingöl Trafik Kazası
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