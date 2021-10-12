Erken saatlerden itibaren bahçelere giden çiftçiler, olgunlaşan hünnapları, silkme makinesi ve sırıklarla ağaçların altına serdikleri örtülerin üzerine düşürüyor.

Çuvallara konulan hünnaplar, gölgede kurumaya bırakılıyor. Yaklaşık 10 günlük kuruma sürecinin ardından hünnaplar yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, geçen yıl "Demirci hünnabı" olarak coğrafi işaret tescili aldıkları ürünün, ilçede üretiminin her geçen yıl arttığını söyledi.

Sadece hünnap ağacı bulunan "kapama bahçelerin" sayısının da arttığına işaret eden Karakaya, "Çiftçimiz, üreticimiz hünnap meyvesinden güzel gelir elde ediyor. Fidan destekleri ile hedefimiz, 2023 yılında hünnap rekoltesini 250 tona ulaştırmak" dedi.