Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? 26 Şubat 2022...

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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