Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 14:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl’de tır devrildi
[Fotoğraf: İHA]
Bingöl’de buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Araçta sıkışan sürücü, bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Erzurum karayolu Karlıova ilçesi Boncukgöze mevkiinde S.N. idaresindeki tır, buz tutan karlı yolda sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Bingöl Trafik Kazası Buzlanma
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