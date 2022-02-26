1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere; Özel İletişim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, harçlar, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar yüzde 36,2 oranında artırıldı.

Ehliyet alma sürecinde kurs ücretleri, harç ücreti ve sınav ücreti gibi pek çok ödeme gerçekleştirilir. 2022 yılında ehliyet fiyatları şu şekildedir;

A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 370 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 60 TL, Toplam: 710,40 TL

B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 1.160,9 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 60 TL, Toplam: 1.456,TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 1.863,70 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 60 TL, Toplam: 2.203.70 TL

Sınav Giriş Ücretleri 2022

Ehliyet harçları devlete, sınav ücretleri ise MEB'e ödenmektedir.

İlk defa ehliyet alanlar için Teorik Sınav Giriş Ücreti: 120 TL

Direksiyon Sınav Giriş Ücreti: 160 TL

Ehliyet yükseltmek için Direksiyon Sınav Ücreti: 160 TL

Ehliyet harç ücreti nereye yatırılır?

Ehliyet başvurusu için yatırılması gereken ücreti;

Vergi dairelerine

Anlaşmalı bankalara

Gelir İdaresinin internet vergi dairesine

Geliştirme işlemini yapan bankaların ATM'sine

Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı sistemine ödeme yapılabilir.

Ödemenin yapıldığına dair dekontun randevu gününde yanınızda bulunması istenir.