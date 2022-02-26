2022 ehliyet harcı ne kadar oldu? Ehliyet harç ücreti nereye yatırılır?
Ehliyet ve direksiyon sınavlarını geçer not alarak tamamlayan adaylar, ehliyetlerini alabilmek için harç ödeme işlemini de tamamlayarak, sürücü belgelerini temin edebiliyorlar. Peki ehliyet harcı ne kadar oldu?
1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere; Özel İletişim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, harçlar, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar yüzde 36,2 oranında artırıldı.
Ehliyet alma sürecinde kurs ücretleri, harç ücreti ve sınav ücreti gibi pek çok ödeme gerçekleştirilir. 2022 yılında ehliyet fiyatları şu şekildedir;
A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 370 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 60 TL, Toplam: 710,40 TL
B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 1.160,9 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 60 TL, Toplam: 1.456,TL
B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 1.863,70 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 60 TL, Toplam: 2.203.70 TL
Sınav Giriş Ücretleri 2022
Ehliyet harçları devlete, sınav ücretleri ise MEB'e ödenmektedir.
İlk defa ehliyet alanlar için Teorik Sınav Giriş Ücreti: 120 TL
Direksiyon Sınav Giriş Ücreti: 160 TL
Ehliyet yükseltmek için Direksiyon Sınav Ücreti: 160 TL
Ehliyet harç ücreti nereye yatırılır?
Ehliyet başvurusu için yatırılması gereken ücreti;
Vergi dairelerine
Anlaşmalı bankalara
Gelir İdaresinin internet vergi dairesine
Geliştirme işlemini yapan bankaların ATM'sine
Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı sistemine ödeme yapılabilir.
Ödemenin yapıldığına dair dekontun randevu gününde yanınızda bulunması istenir.
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