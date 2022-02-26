Turizmde yeni pazarlar yaratmak, "her şey dahil" sistemi başta olmak üzere potansiyeli tanıtmak için 31 Afrika ülkesinin Ankara büyükelçisi için Antalya'da program düzenlendi.

Turizmci iş insanı Hacı Osman Üçdan'ın davetiyle Afrika Ülkeleri Platformu Başkanı ve Doğu Afrika ülkesi Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi'nin başkanlığında Gana, Güney Afrika, Cezayir, Kamerun'un da içinde olduğu 31 ülkenin büyükelçisi Serik ilçesindeki bir otelde buluştu.

Vali Ersin Yazıcı'nın da katıldığı programda, büyükelçilere Antalya'nın tesisleri, turizm alanındaki yatırımlar, deniz, kum, güneşin yanı sıra alışveriş merkezlerinin tanıtımı yapıldı. Yazıcı, konuşmasında, büyükelçileri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Salgına rağmen hava yoluyla gelen 9 milyon turist ağırlandı"

Antalya'nın turizm anlamında dünyada işini en iyi yapan kentlerden biri olduğunu belirten Yazıcı, "Antalya olarak tarım ve turizmde ülkemizde söz sahibiyiz. İddialıyız çünkü Antalya'da 680 bin yatağımız var. Dünyada iki yıldır yaşanan salgınla mücadele ediyoruz. Güvenli sağlık sertifikasıyla salgın koşullarına uygun olarak misafirlere sağlıklı ve güvenli hizmet sunuyoruz. Geçen sene salgına rağmen sadece hava yoluyla 9 milyonu aşan misafirimiz geldi." diye konuştu.

Yazıcı, denizi, kumu, güneşi ve lüks tesisleriyle turizm hizmeti sunduklarını vurgulayarak "Sadece Antalya'da 422 adet beş yıldızlı otelimiz var. Her şey dahil sistemi başta olmak üzere Akdeniz çanağında en kaliteli hizmeti, en ucuza verdiğimize inanıyoruz. Turizm konusunda iddialıyız." ifadesini kullandı.

"Afrika 600 milyon nüfusu olan potansiyel pazar"

Turizmci ve iş insanı Granada Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Osman Üçdan da yeni pazarlar yaratmak, Antalya'nın ultra lüks turizm imkanlarını tanıtmak istediklerini söyledi.

Oteller grubu olarak 31 Afrika ülkesinin büyükelçisini davet ettiğini vurgulayan Üçdan, "Afrika'nın 600 milyon nüfusu olan potansiyel pazar. Programdan çok da mutlu kaldılar. Turizmin duayenleri olarak bunu yaptık. Afrikalı turistler sadece İstanbul'a geliyorlar. Antalya'ya da charter uçuşlar olması gerekiyor. O zaman daha fazla Afrikalı turist Antalya'ya gelecektir." diye konuştu.

Avrupalı turiste verilen hizmetin Afrikalı misafirlere de sunulacağını aktaran Üçdan, Afrika ülkeleri ile turizm alanında güzel bir iş birliği yaptıklarını ifade etti.

"Antalya, turizmin dünyaya açılan penceresi"

Yeni pazarların önemine işaret eden Üçdan, "Dünyayı buraya getirmemiz lazım. Antalya, turizmin dünyaya açılan penceresi. Antalya'yı bilmeyen çok Afrika ülkesi var. Kültür ve Turizm Bakanlığımız önemli tanıtım gerçekleştiriyor, çok iyi çalışıyor. Turizmciler olarak biz de elimizi taşın altına koyup tanıtım yapmamız gerekiyor. Bünyemizde tanıtım ofisleri, şubeleri kurmamız gerekiyor." dedi.

Afrika Ülkeleri Platformu Başkanı ve Doğu Afrika ülkesi Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi, ev sahipliği için teşekkür ederek Antalya'nın turizm anlamında önemli potansiyele sahip olduğunu anlattı.

Program sonunda, Antalya-Afrika arasında turizm alanında yapılan iş birliği kapsamında pasta kesilerek kutlama yapıldı.