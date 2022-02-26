Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 13:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gaziantep’te 690 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep’te gümrük kaçağı makaron sevkiyatı yapan bir ticari araca düzenlenen operasyonda, 690 bin makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kaçakçılığın azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kente yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron sokulduğu bilgisine ulaştan ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye bastı.
[Fotoğraf: İHA]
Ekiplerin, Şehitkamil ilçesinde durdurduğu araçta yapılan aramada, 690 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Makaron Gaziantep Kaçakçılık
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