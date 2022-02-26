Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşçileri taşıyan minibüs tıra çarptı: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da işçi taşıyan minibüsün park halindeki tıra çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Karaman'ın Ereğli ilçesinden Karaman'a işçi getiren Ali K. idaresindeki minibüs, Organize Sanayi Bölgesi içinde park halindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Ali K. ile minibüsteki 7 işçi yaralandı.
Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: İşçi Karaman Trafik Kazası
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