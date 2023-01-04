Sabah saatlerinde başlayan sis, kent merkezi ile Bingöl-Elazığ-Erzurum-Muş kara yolunun Bingöl'den geçen bölümü başta olmak üzere farklı bölgelerde görüş mesafesini düşürdü.





Sis nedeniyle bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri sisin yoğun olduğu bölgelerle ilgili bilgilendirdi.

Kenti kaplayan sis dronla da görüntülendi.





Sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte araçların camlarında buz, ağaçlarda ve bitkilerde de kırağı oluştu.