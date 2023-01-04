Eskiçağa köyü Muhtarı Ramazan Karaduman, Sarayköy mevkisinde yol kenarında yaralı şahin olduğunu gördü.

Yaralı şahini ilçe merkezinde bulunan veterinere götüren Karaduman, muayenesi yapılan hayvanı daha sonra Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.