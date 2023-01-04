Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da yaralı şahin tedaviye alındı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.
Eskiçağa köyü Muhtarı Ramazan Karaduman, Sarayköy mevkisinde yol kenarında yaralı şahin olduğunu gördü.
Yaralı şahini ilçe merkezinde bulunan veterinere götüren Karaduman, muayenesi yapılan hayvanı daha sonra Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Etiketler: Bolu Sokak Hayvanları
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