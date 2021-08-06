Alınan bilgiye göre, Gerçekli köyü mezrasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşlar, durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Yangın, arazöz, iş makineleri, ilk müdahale aracı ve 20 personelin müdahalesiyle büyümeden söndürdü.