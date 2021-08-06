Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 05:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Gerçekli köyü mezrasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören vatandaşlar, durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.
Yangın, arazöz, iş makineleri, ilk müdahale aracı ve 20 personelin müdahalesiyle büyümeden söndürdü.
Etiketler: Bingöl Orman Yangını Yangın
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