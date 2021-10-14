Valilikten yapılan açıklamaya göre, eğitimlerde, afetlere dirençli toplum oluşturma, bütünleşik afet yönetimi, toplumda önlem alma kültürünü öncelemesi, afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli, İl Jandarma Komutanlığında görevli 43 personele çadır kurma eğitimi verdi.

Kent genelinde afetle mücadele çalışmalarının süreceği belirtildi.