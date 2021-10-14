İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında sürücü belgeleri, mesleki yeterlilik ve yetki belgeleri ile araca ait belgeleri inceliyor.

Araçlar da öğrenci taşımacılığına uygunluğu yönünden mevzuat hükümleri kapsamında denetleniyor.

Beş haftadır süren ve 2 bin 633 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 482 araca "taşıma sınırı üzerinde yolcu almak, kırmızı ışık ihlali, trafik işaretlerine uymamak" gibi suçlardan cezai işlem uygulandı, 19 araç trafikten men edildi.