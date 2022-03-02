Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de jandarmadan öğrencilere trafik kuralları eğitimi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Solhan ilçesinde eğitim gören 35 öğrenciye trafik kuralları konusunda bilgilendirmede bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, öğrencileri bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda Solhan ilçesine bağlı Arakonak beldesindeki ilk ve ortaokulda okuyan 35 öğrenciye trafik kurallarını anlattı.
Eğitimin ardından öğrencilere boyama kitapları ve çeşitli hediyeler verildi.
Etiketler: Bingöl Jandarma Genel Komutanlığı Trafik
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