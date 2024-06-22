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Güncel
AA 22.06.2024 10:06

Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Ulu Cami önünde bir araya gelen grup, "Kudüs İslam Ümmetinin Dirilişidir" yazılı pankartla Türk Telekom Kavşağı'na kadar yürüdü.

Hür Dava Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yunus Emiroğlu, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de aylardır tarihte eşine az rastlanan bir vahşet olduğunu söyledi.

Bingöl'ün bu süreçte tavrını en net koyan yerlerden biri olduğunu dile getiren Emiroğlu, bu mücadelenin hak ile batılın mücadelesi olduğunu kaydetti.

Emiroğlu, şöyle konuştu:

"Bebekler, kadınlar, çocuklar, yaşlılarımız katlediliyor. Nesiller adeta yok ediliyor. Büyük bir vahşet var. 2 milyarı aşkın İslam alemi kınamalardan öteye geçemedi. Şu ana kadar görüldü ki kınama mesajları tepkiler sözlü bir takım ifadeler bu meşhur, melun şebekeyi durdurmaya yetmedi. Bu mesele sadece Filistinlilerin meselesi değildir, herhangi bir cemaatin, herhangi bir partinin meselesi değildir. Dolayısıyla bizim mutlaka daha güçlü tepki ortaya koymamız lazım. Ne istiyoruz, elinde yetki bulunan makam sahiplerine, İslam ülkelerini idare edenlere şunu söylüyoruz; yaşanan vahşet yetmedi mi?"

Okunan duanın ardından sona eren programda HÜDA PAR İl Başkanı Refik Alpaya ve bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri de yer aldı.

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