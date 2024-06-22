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Güncel
AA 22.06.2024 09:46

Kütahya'da kaybolan gencin motosikletiyle sulama kanalına düşerek öldüğü ortaya çıktı

Kütahya'da dün akşamdan bu yana kayıp olarak aranan gencin cesedi, motosikletiyle düştüğü sulama kanalında bulundu.

Kütahya'da kaybolan gencin motosikletiyle sulama kanalına düşerek öldüğü ortaya çıktı

Bölcek Mahallesi'nde sulama kanalında motosikletin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler yaptıkları incelemede öldüğünü belirledikleri sürücünün, kayıp Mehmet Sadık A. olduğunu tespit etti.

Mehmet Sadık A.'ın en son saat 22.30'da olay yeri yakınındaki akaryakıt istasyonundan motosikletine benzin aldığı belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince sulama kanalından çıkarılan gencin cansız bedeni, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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