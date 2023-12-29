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Güncel
AA 29.12.2023 11:46

Bingöl'de hırsızlık iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bingöl'de hırsızlık iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
[TRT Haber (arşiv)]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 23 Aralık'ta kent merkezinde yaşayan R.A'nın evindeki çelik kasadan 136 bin avro, 8 altın bilezik, 2 tam altın, 10 çeyrek altın ve 1000 lira çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği 3 şüpheliden S.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan S.A, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

JASAT, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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