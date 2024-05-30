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Güncel
İHA 30.05.2024 17:17

Bingöl’de Gazze için yardım etkinliği düzenlendi

Bingöl’ün Genç ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları koordinesinde, geliri Gazze’ye gönderilmek üzere yardım etkinliği düzenlendi.

Bingöl’de Gazze için yardım etkinliği düzenlendi
[Fotograf: İHA]

Bingöl'de Genç İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu öncülüğünde İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere destek olmak amacıyla Genç ilçesinde yardım etkinliği düzenlendi.

Yaklaşık 2 bin vatandaşın katıldığı etkinlikten elde edilecek olan gelir Gazze’ye gönderilecek. STK’lar koordinesinde düzenlenen etkinliğe okullar da destek verdi.

Bingöl’de Gazze için yardım etkinliği düzenlendi

Çeşitli eşyalar ve yiyecekler uygun fiyattan satışa sunuldu

El işlerinden gıdaya, ev eşyasından hediyelik eşyalara kadar birçok ürünün uygun fiyatlarla satışa sunulduğu etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden Muhammet Demirağ, "İlçemizdeki kent meydanında okullarımız, ilçedeki STK’larımızla beraber Filistin’e destek olmak amacıyla bir etkinlik icra ettik. Buradan elde edilen gelir STK’lar aracılığıyla Gazze’deki kardeşlerimize ulaştıracağız. Hayır sahiplerinden Allah razı olsun" dedi. 

ETİKETLER
Bingöl Filistin Devleti Gazze İsrail
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