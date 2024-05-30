Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.05.2024 16:48

Düzce'de kurbanlık satış ve kesim yerleri denetleniyor

Düzce'de Kurban Bayramı öncesi satış ve kesim yerlerinde denetim yapılıyor.

Düzce'de kurbanlık satış ve kesim yerleri denetleniyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların bayramda kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun şekilde kesebilmelerini sağlamak amacıyla satış ve kesim yerlerinde denetimler sıklaştırıldı.

İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı doğrultusunda başlayan denetimler, Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve veteriner hekimlerce gerçekleştiriliyor.

Kesimhanelerin temizliği, atıkların ve atık suların bertaraf yöntemleri, hijyen şartları ile kurbanlıkların sevk ve sağlık kontrolü belgelerini kontrol eden ekipler, uygunsuzluk tespit edilen yerlere gerekli uyarıları yapıyor.

Denetimlerin bayram sonuna kadar süreceği öğrenildi.

ETİKETLER
Düzce Kurban Bayramı
Sıradaki Haber
Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:28
Türkiye ve Azerbaycan arasında adli konularda işbirliği
17:27
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticilerinden biri Macaristan'da yakalandı
17:07
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan "uçak" açıklaması
17:04
Bakan Bayraktar, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ile görüştü
16:41
Slovenya, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı
16:51
Sınav kaygısı nedir? Sınav kaygısıyla başa çıkma yolları nelerdir?
Meksika’nın gözde turistik bölgesi, Xochimilco kanalları kuraklık tehdidi altında
Meksika’nın gözde turistik bölgesi, Xochimilco kanalları kuraklık tehdidi altında
FOTO FOKUS
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "EFES-2024" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "EFES-2024" paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ