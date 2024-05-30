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Güncel
AA 30.05.2024 17:10

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Filistin'e destek

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde mezuniyet töreninde öğrenciler, İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto edip Gazze halkına destek verdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Filistin'e destek
[Fotograf: AA]

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ) Yalnızbağ Yerleşkesi'nde mezuniyet töreni yapıldı. Törene Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kurum müdürleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Öğrenciler, geçit töreninde İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto edip Gazze halkına destek verdi. Ellerinde Filistin bayrağının renklerinden oluşan balonlar ve Filistin bayraklarıyla yürüyen öğrenciler, "Soykırıma hayır", "Filistin'e destek, siyonizme lanet" pankartları açtı.

Vali Aydoğdu, törende, mezun öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Öğrencilere seslenen Aydoğdu, "Anne ve babaların da bir anlamda mezuniyet töreni. Sizinle beraber biz de 16 Ağustos tarihinde Erzincan'a Vali olarak atandık ve bir yılı beraber geçirdik. Kendi mezuniyetimdeki heyecanı, şu anda burada sizlerle birlikte aynı duygularla hissettim. Bir yıl boyunca sizinle beraber olduk ve sizden öğrendiklerim oldu" diye konuştu.

Gazze'deki katliam dolayısıyla bahar şenlikleri kaldırıldı

Belediye Başkanı Aksun, Erzincan'ın kardeşliğin şehri olduğunu anlatarak, öğrencilere başarı diledi. Rektör Prof. Dr. Levent, "Gazze'nin güney sınırında Refah kentinde yerlerinden edilmiş savunmasız Filistinli vatandaşların barındığı çadır kampına Netanyahu'nun siyonist, insanlık dışı, kasıtlı, acımasızca bombalı saldırı ve vahşetini lanetle kınıyor, Gazze şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Burukluk yaşıyoruz, bu yüzden bahar şenlikleri ve mezuniyet programında yer alan müzik programlarını kaldırdık" değerlendirmesinde bulundu.

Törenin sonunda 4 bin 600 öğrenci kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

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