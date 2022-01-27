Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de biriken kar nedeniyle yüzme havuzunun çatısı çöktü
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de kullanıma kapalı olan yüzme havuzunun çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.
Bahçelievler Mahallesi Aşağı Çarşı mevkisinde bulunan ve kış nedeniyle kullanılmayan yüzme havuzunun çatısında yoğun kar birikti.
Çalışanların gün içerisinde yaptığı temizlik çalışmasına rağmen dün gece yoğun kar yağışı devam edince çatıda çökme meydana geldi.
Çökme havuzda hasara yol açtı.
Etiketler: Bingöl Kar Yağışı
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