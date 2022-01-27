Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kent merkezi ve ilçelerde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Kırsal ilçelerde 111 araç ve 190 personelle 24 saat esasına göre yapılan çalışmalarda, 1047 kırsal mahalleden 996'sının yolu ulaşıma açıldı.

Ekipler, 51 kırsal mahalleye ulaşımı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Dicle ilçesinde 4, Çermik'te 2, Hani'de 2, Çüngüş'te 1, Hazro'da 1, Kulp'ta 1 hastanın hastaneye ulaştırılması sağlandı.

Kar yağışının başladığı günden bugüne kadar 259 hastanın hastanelere yetiştirilmesi amacıyla yolların açılmasına özel gayret gösterildi.