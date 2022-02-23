Bingöl'de kış turizmini canlandırmak, kent ve Hesarek Kayak Merkezi'nin tanıtımına katkıda bulunmak için geleneksel hale getirilen festivalinin bu yıl beşincisi düzenlenecek.

Etkinliğe katılacak vatandaşların festival alanına ulaşımları ücretsiz yapılacak.

Doğu'nun saklı cenneti Bingöl'de, bölgenin kış turizm alanı Hesarek Kayak Merkezinde 26 Şubat'ta düzenlenecek festivalle vatandaşlar eğlence dolu bir gün geçirecek.

Kayak gösterisi, konser, halk oyunları, halat çekme yarışı ve kızak çekme yarışı gibi etkinlikler yapılacak.

Festival alanında katılımcılara sucuk ekmek ve çeşitli ikramlarda bulunulacak.