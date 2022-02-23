Yalova İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim, Asayiş Şube Müdürlüğü ve motorize ekipleri tarafından 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, "Zeytin" adlı narkotik madde arama köpeği de kullanılarak adreslerde arama yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Aramalarda 1, 85 gram uyuşturucu madde 80 sentetik hap, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait fişek ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 kişi ve suça sürüklenen çocuk M.C, polis merkezine götürüldü.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.