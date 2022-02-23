Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 13:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siirt’te yol kenarında asılı kalan araç kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Siirt’in Eruh ilçesinde yağış nedeniyle yolun kaygan olması kazaya neden oldu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve yol kenarında asılı kalan araç, iş makinesine bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı.
Siirt’in Eruh ilçesinde yağış nedeniyle yolun kaygan olması kazaya neden oldu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve yol kenarında asılı kalan araç, iş makinesine bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt Eruh karayolunda meydana geldi.
M.O. yönetimindeki araç kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında asılı kaldı.
Yol kenarında asılı kalan araç sürücüsü ve yanındaki kişiler indi. Aracın şarampole yuvarlanma ihtimaline karşı vatandaşlardan yardım istendi.
İş makinesine halat ile bağlanan araç, uzun uğraşlar sonucu vatandaşların da yardımıyla asılı kaldığı yerden yola çekildi.
Sürücü M.O. yardıma gelen vatandaşlara teşekkür etti.
Etiketler: Siirt Trafik Kazası
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