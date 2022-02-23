Sedat Peker, suç örgütü yönettiği gerekçesiyle İstanbul ve Bursa'da 5 farklı dosyadan yargılanıyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Peker hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

Interpol, yurt dışındaki firari Sedat Peker hakkında 194 ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkardı. Daha fazla ayrıntı @trthaber’de.https://t.co/4KDPoeH39z pic.twitter.com/6cDZGRynh7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 23, 2022

Talebe yanıt verenInterpol, 1 Şubat itibarıyla Peker için 194 üye ülkede arama kararı çıkardı.

Karar İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na da iletildi.

Kırmızı bülten nedir?

'Kırmızı Bülten', bir ülkenin adli makamlarınca aranan hükümlü, şüpheli ya da sanıkların alakalı ülkeye geri verilmesi isteğiyle görülmüş oldukları yerlerde yakalanması adına İnterpol Genel Sekreterliği’nce çıkartılan, aranan şahısların açık kimliği ve isnat edilen suça yönelik adli bilgiler, ilgililerin bulunduğu yer tespit edildiğinde alınması gereken tedbirler ile birlikte mevcutsa fotoğraf ve parmak izi fişlerini içeren bir bülten olarak ifade edilir.

Difüzyon Mesajı ise kırmızı bültenin çıkartılması zaman aldığından, bu noktada herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi maksadıyla, kaçak şahısların yakalanması adına, kırmızı bültene yönelik kriterler çerçevesinde, ilgili ülke interpolü tarafından diğer ülke interpollerine çekilen dağıtımlı teleks yazıları olarak ifade edilmektedir.

Uygulama içerisinde, kırmızı bülten ya da difüzyon mesajına istinaden aranan şahsın ülkesinde olduğunu belirleyen devlet, gerekli görmüş olduğu takdirde şahsın geçici olarak tutuklanmasını sağlamasının ardından, arayan devleti durumdan haberdar ederek geri verme talepnamesinin iletilmesini istemekte; bunun üzerine de arayan devlet tarafından şahsın bulunduğu devlete geri verme talepnamesi gönderimi yapılmaktadır.