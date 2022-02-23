Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 13:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022 Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı?
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Lise sınav tarihlerini ve sınavların nasıl yapılacağını açıkladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak?
Açık Lise (AÖL) sınavları ne zaman?
2021-2022 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Okulları II. Dönem Sınavları 1 Mart saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar yapılacaktır.
AÖL sınavı onlıne mı, nasıl yapılacak?
Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimine göre online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim
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