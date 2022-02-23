Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 905’inci gününe girdi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

"Oğlumu kurda kuşa yem ettiler"

Çiftçi, “Büyük oğlumu evden alıp bir ahıra götürdüler, ellerini bağlayarak infaz ettiler. 4 çocuk babasıydı. Burada 2 evlat acısı çekiyorum. Yağmur, çamur demeden evlat nöbetini tutuyoruz ve tutacağız. Ben evladımı HDP ve PKK’dan istiyorum. Oğlumu dağda kurda kuşa yem etmişler diğer oğlum ise mezarda. Rojhat oğlum, orası senin yerin değil, geri dön, kardeşini PKK öldürdü. 35 evlat devlete teslim oldu. Ailelerine verdiler, korkmayın geri gelin. Adalete teslim olun” dedi.