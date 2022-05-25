Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında Yayladere Ortaokulu'nda düzenlenen fuarda öğrenciler projelerini sergiledi.

Fuarın açılışını Yayladere Kaymakamı Mustafa Dilekli, Belediye Başkanı Sabri Akyürek ile protokol üyeleri gerçekleştirdi.

Açılışın ardından katılımcılar stantları gezerek, projeler hakkında bilgi aldı.