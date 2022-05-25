Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kent ve ilçelerinde gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Tunceli’de valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kamu çalışanları ve öğrencilere yönelik deprem ve yangın tahliye konuları anlatılarak deprem ve yangın anında neler yapmaları gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi.

Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde gerçekleştirilen tatbikatların ardından eğitimlerin diğer ilçelerde de yapılacağı aktarıldı.