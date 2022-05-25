Bayburt Belediyesi, çetin ve uzun kış mevsiminden sonra havaların ısınmasıyla birlikte il genelindeki tüm cadde ve sokaklarda bahar temizliğine devam ediyor.

Bayburt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte ana arterlerdeki kaldırımlarda ve caddelerde temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekipler son olarak Genç Osman Mahallesi'nde bulunan cadde ve sokaklarda genel temizlik çalışması yürüttü.

Çalışmalar çerçevesinde yaya ekipler tarafından kaldırım ve yollardaki yabani otlar ile gazeller temizlenerek süpürülüyor.

Ekiplerin genel temizlik çalışmaları şehir genelinde tüm mahallelerimizde devam edecek.

Bayburt genelinde yapılan temizlik çalışmalarına devam eden ekipler, vatandaşlardan çevreye ve doğaya duyarlı olmalarını; sahil, cadde ve sokaklarda bulunan çöp kutularını kullanmaya özen göstermelerini, araçlarından dışarıya çöp atmamalarını istedi.