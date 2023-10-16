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Güncel
AA 16.10.2023 09:51

Bingöl'de 400 okulda deprem tatbikatı yapıldı

Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de 400 okuldaki öğrencilerin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Bingöl'de 400 okulda deprem tatbikatı yapıldı
[Fotograf: AA]

Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla Valilik, AFAD İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen tatbikatta öğrencilere ekipler tarafından bilgilendirme yapıldı.

Vali Kurtuluş Şişmantürk Ortaokulundaki programa katılan Vali Ahmet Hamdi Usta, öğrencilerle "çök kapan tutun" hareketini yaptı.

Daha sonra senaryo gereği okuldan tahliye işlemi gerçekleştirildi, yaralanan bir öğrenciye UMKE ekiplerince müdahale edildi, okul bahçesinde itfaiye ekiplerince yangın söndürme söndürüldü.

Bingöl'de 400 okulda deprem tatbikatı yapıldı

Vali Usta, burada gazetecilere, Bingöl'ün depreme en açık illerden biri olduğunu söyledi.

Depremin etkilerini en aza indirebilmek için önceden bir hazırlık safhası geçirilmesi gerektiğini dile getiren Usta, afet yönetiminde kriz ve risk yönetiminin önemli olduğuna işaret etti.

Yapılan eğitimle muhtemel bir afetteki zararları en azından indirgeyebilmeyi hedeflediklerini belirten Usta, "Deprem hazırlıklarına Bingöl'de çok önem veriyoruz. Bugün Bingöl'deki 400 okulumuzda aynı anda bu afet, tahliye, çök, tutun, kapan ve tahliye eğitimleri yapıldı. Bizim amacımız depreme dirençli bir toplum yaratabilmek." dedi.

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Bingöl AFAD
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