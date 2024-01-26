Bingöl ve Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Bingöl'de de HÜDA PAR İl Başkanlığı öncülüğünde Ulu Cami önünde bir araya gelen katılımcılar, tekbir getirdi ve İsrail karşıtı sloganı attı.

HÜDA PAR Merkez İlçe Başkanı Hatip Üçgül, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in geçen yıl 7 Ekim'den bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Üçgül, "Siyonist terör şebekesinin Gazze'ye yönelik yapmış olduğu saldırılarla sadece Gazze enkazlar altında kalmamaktadır. Bu saldırılarla birlikte siyonistler Gazze ile birlikte tüm insanlığa, vicdana savaş açmakta, ümmetin izzet ve şerefine kastetmektedirler." diye konuştu.

Şırnak

HÜDA PAR öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle İsmet Paşa Mahallesi'ndeki Ulu Camisi önünde toplanan katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan parti üyesi Hüseyin Çimen, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının devam ettiğini belirterek, saldırıların sona ermesini istediklerini söyledi.

Çimen, "Tüm İslam ülkelerinin bu soruna kalıcı bir çözüm getirmesi için iş birliği yapması ve tüm imkanlarını seferber etmesi artık kaçınılmaz olmuştur." dedi.

Gazze'nin sivil yerleşim alanlarının her gün bombalandığını anımsatan Çimen, şunları kaydetti:

"Okullar, hastaneler, camiler ve evler tamamen ya da kısmen yıkılmış durumdadır. Gazze’nin alt yapısı tamamen çökmüş, açlık, susuzluk ciddi boyutlara ulaşmıştır. Havaların soğumasıyla birlikte, barınacak yer bulamayan ve yakacağı olmayan kardeşlerimiz büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Refah Sınır Kapısı'nda yardım tırları bekletilmektedir. Adeta açlık ve kıtlıkla bir millet yok edilmek istenmektedir. Buna asla müsaade edilmemeli ve kapılar derhal açılmalıdır."

Açıklamanın ardından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.